Астронавти NASA повернулися на карантин після скасування старту Crew Dragon

Американські астронавти Боб Бенкен і Даг Херлі екіпажу першого приватного пілотованого космічного корабля Crew Dragon повернулися на карантин після скасування старту, повідомляє телеканал CNN.

Старт корабля Crew Dragon компанії SpaceX з космодрому на мисі Канаверал відклали за 15 хвилин до запуску двигунів з-за поганих погодних умов.

За даними CNN, старт корабля зібрав велику кількість глядачів на пляжах Флориди. Крім того, на мис Канаверал приїхав президент США Дональд Трамп. Після скасування старту він покинув космодром.

Запуск Crew Dragon має стати першим пілотованим польотом для США з 2011 року після того, як зачинилися програма Space Shuttle. Протягом останніх дев'яти років астронавти NASA використовували для польотів до МКС російські кораблі "Союз".

Космічний вантажівка Crew Dragon розроблений компанією SpaceX Ілона Маска. Він відправляється в космос на ракеті-носії Falcon 9 і здатний здійснювати неодноразові польоти. Корабель вже скоїв 22 польоту до МКС, один з яких закінчився невдачею.

Раніше повідомлялося, що історичний запуск корабля Сrew Dragon до МКС не відбувся, старт ракети-носія Falcon 9 скасували всього за 16 хвилин до старту. Погодні умови були складними цілий день, команди NASA і SpaceX стежили за погодою майже до самого старту.

Наступна спроба запуску відбудеться в суботу, 30 травня.

Астронавти все ще знаходяться на борту корабля. Командам потрібно якийсь час на те, щоб звільнити баки ракети-носія від гасу і рідкого кисню, які закачали в них під час підготовки до запуску. За матеріалами CNN

