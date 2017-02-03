Atlantic Council: Почему Трамп не может игнорировать Украину

Новость о состоявшемся 28 января телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным появилась на фоне многочисленных спекуляций на тему планов Трампа по отмене санкций против России. Пока нет даже намека на то, как это может быть, но контуры формирующегося американо-российского диалога будут иметь судьбоносное значение для европейской безопасности и для Украины.

Официальный отчет Белого дома о разговоре содержал минимум информации, внимание фокусировалось в первую очередь на задаче борьбы с ИГИЛ, затем сообщалось о "позитивном начале совершенствования двусторонних отношений". Хотя лидеры двух стран официально не обсуждали отмену санкций против России, общий оптимистический тон отчёта и многочисленные положительные отзывы нового президента США о Путине возродили опасения по поводу возможности заключении соглашения о "сферах влияния" в Восточной и Центральной Европе между двумя лидерами. Это, в свою очередь, накалило обстановку на Донбассе, где Россия ведет себя все более агрессивно. Действительно, на следующий день после этого разговора, поддерживаемые Россией террористы начали активное наступление на индустриальный город Авдеевка, в следствии чего погибло уже двадцать человек.

В дискуссиях о вероятности возобновления американо-российского сотрудничества, Трампу хватало благоразумия обходить соблазн заявить о возможности достижения "большого соглашения о разделе сфер влияния" через головы европейских стран, соседствующих с Россией, и Украины.

Действительно, долгосрочное сотрудничество с Россией невозможно без разумного подхода к вопросам обеспечения безопасности и суверенитета Украины и реагирования на угрозы в регионе, расположенном на оси геополитических амбиций Путина.

Кандидат Трампа на пост госсекретаря и его министр обороны, как и большинство республиканцев- конгрессменов, это понимают, но Путин, вероятно, вводит Трампа в соблазн аргументами о том, что Вашингтон и Москва должны прийти к соглашению по широкому кругу проблем, включая урегулирование в Украине. Если судить по заявлениям российской пропаганды, Путин будет последовательно пытаться убедить Трампа в том, что лидеры Украины безответственны и ненадежны и что украинское государство является недееспособным и находится на грани краха.

Но этот образ в значительной степени является результатом информационной войны, которую ведет Россия. Вмешательство России в Украину подорвало экономику страны, привело к смертям 10 тысяч людей, заставило около двух миллионов человек покинуть свои дома, нанесло ущерб на миллиарды долларов инфраструктуре, но Украина не превратилась в "failed state "- " несостоявшееся государство" - это далеко не так.

За последние два года, в Украине был умело реструктуризирован внешний долг, принята новая, свободная от коррупции система закупок по государственным контрактам, принят бюджет в соответствии с требованиями МВФ, преобразована система газовой торговли, положен конец зависимости от российских энергоносителей, введена система электронного декларирования для чиновников, создано новое антикоррупционное бюро и предприняты шаги по дерегуляции.

Как следствие, экономика Украины прекратила падение и, по прогнозам, в этом году вырастет от 2,5 % до 3 %.

И вместо того, чтобы создать разлом в отношениях между украино- и русскоязычным населением, агрессия Путина всколыхнула и объединила Украину, сократив различия между украиноязычным Западом и русскоязычным Востоком. Сегодня Украина переживает возрождение патриотизма, общество готово бороться, чтобы защитить родину.В украинской армии проводятся радикальные реформы и изменения. Сейчас в Украине боеспособные, проверенные в сражениях вооруженные силы. Страна выделяет 5% своего ВВП на национальную безопасность и разумно инвестирует эти ресурсы в модернизацию танков и военной техники советской эпохи, запущено современное производство новых танков, бронетранспортеров и другого оружия. 1 декабря Украина успешно протестировали шестнадцать новых управляемых ракет средней дальности класса земля-воздух С-300, что является важным фактором сдерживании воздушных сил России.

Все вышеизложенное доказывают лживость путинской пропаганды и является напоминанием Трампу и европейским лидерам, что Украина не примет создание новых сфер влияния России, в которые войдет ее территория. После того, как погибли тысячи ее граждан, Украина не признает аннексию Крыма или вариант реинтеграции оккупированного Донбасса, дающий России право влиять на геополитические и геоэкономические решения Украины.

Если Трамп действительно хочет подтолкнуть Путина к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, ему придется обуздать неоимперские амбиции российского президента. Мощная в военном отношении Украина может, став проверкой силы этих амбиций, уменьшить искушение Путина, и, следовательно, увеличить шансы на то, что Россия и США улучшат отношения. Оставленная с Россией один на один, Украина, может превратиться в хорошо вооруженный, но непредсказуемый фактор в политике Европы. Это произойдет в том случае, если украинцы почувствовуют, что они преданы в "большой сделке" между Россией и США и отвергнуты Европой.

Порошенко, политическая элита Украины, и ее общество сегодня стоят на твёрдых проамериканских и проевропейских позициях. Если Трамп планирует разговаривать с Путиным с позиции силы и наладить с Россией новые прагматичные отношения, ему очень пригодится сильная Украина, которая способна сдерживать агрессивную экспансию Москвы. Если Трамп проигрнорирует интересы безопасности Украины, поспешив заключить сделку с Путиным, то откроет дверь к нестабильным отношениям с агрессивной Россией, что подорвет его стремление превратить Кремль в союзника в глобальной войне с террором.

Оригинал на Atlantic Council

Перевод: Андрей САБАДЫР, специально для UAINFO

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