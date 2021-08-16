Авіакомпанії змінюють маршрути для уникнення повітряного простору Афганістана

Низка авіакомпаній заявила про зміну маршрутів, щоб уникнути повітряного простору Афганістану. Це сталося після того, як Талібан взяв під контроль президентський палац у Кабулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, дане рішення було прийнято авіалініями United Airlines (UAL.O), British Airways та Virgin Atlantic.

"Авіакомпанії будуть більш уважно ставитися до ризику польотів над зонами конфліктів у останні роки після двох смертоносних інцидентів із застосуванням ракету класу "земля-повітря",- йдеться у повідомленні.

Мова йде про літак Malaysia Airlines був збитий над східною Україною в 2014 році, внаслідок чого загинули всі 298 осіб, які перебували на борту, а в 2020 році іранські військові збили літак Міжнародних авіаліній України, внаслідок чого загинули всі 176 пасажирів та членів екіпажу.

Крім цього, такі країни як Канада, Великобританія, Німеччина та Франція, консультували авіакомпанії, які підтримують висоту не менше 25 тисяч футів (7,2 км) над Афганістаном.

У Корейських авіалініях розповіли, що деякі з його вантажних рейсів наразі використовують повітряний простір Афганістану.

Нагадаємо, в Афганістані люди в розпачі штурмують літаки.

Американські військові, які намагаються контролювати ситуацію в аеропорту Кабула, "змушені" були відкрити вогонь у повітря сьогодні вранці.