Австрія відновила авіасполучення з Україною та ще 17 країнами

Австрія відновила міжнародне авіасполучення з 18 країнами. До цього списку також потрапила Україна.

Про це повідомляє прес-служба Vienna International Airport.

"Для в'їзду з усіх інших країн необхідно представити або негативний тест Covid-19, або пройти 10-денний карантин. Це відноситься до в'їзду з: Єгипту, Албанії, Бангладеш, Білорусі, ... України", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що українці, які не мали можливості пройти тест Covid-19 до в'їзду, мають можливість протягом 48 годин пройти тест на коронавірус в Австрії. Однак до негативного результату тесту вони повинні залишатися на карантині.

Посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що загальний режим в'їзду українців до Австрії залишається незмінним. Тобто-ніякого туризму. В'їжджають ті, хто мають посвідку на проживання, ті, хто летять з особливих сімейних обставин (весілля, возз'єднання сім'ї, похорон ...), а також на термінове лікування.

Також посол зазначив, що виникає дуже багато питань у студентів, які вступили до австрійських вузів, оскільки у них ще немає посвідки на проживання. Про порядок їх прибуття до Австрії він повідомить пізніше.

Раніше уряд Естонії прийняв рішення продовжити обмеження на міжнародне авіасполучення до 31 серпня. Влада обмежила прямі авіарейси тільки для семи країн, перелік яких Україна не увійшла.

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