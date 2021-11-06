Австрія запроваджує обмеження для невакцинованих осіб

Австрійська влада у п'ятницю оголосила про заборону невакцинованим відвідувати заклади громадського харчування та перукарні, оскільки показники зараження наближаються до торішнього рекорду, й уряд докладає всіх зусиль, аби переконати незгодних зробити щеплення.

Про це передає Укрінформ з посиланням на France 24.

В Австрії повністю вакциновано від коронавірусу 64% населення, що відповідає середньому показникові по Європейському Союзу, але є одним з найнижчих у Західній Європі. Багато австрійців скептично ставляться до вакцинації, поділяючи позиції ультраправої Австрійської партії свободи - третьої за кількістю депутатів парламенту.

Показники зараження коронавірусом зростають, і у п'ятницю кількість нових випадків сягнула 9388, наблизившись до рекордних 9586 річної давності.

Нові карантинні правила набувають чинності в понеділок.

Вони також передбачають заборону нещепленим поселятися в готелях та брати участь у заходах з більш як 25 осіб.

Передбачається також чотиритижневий перехідний період, упродовж якого перша вакцинація та ПЛР-тест дозволять відвідувати публічні місця в закритих приміщеннях.