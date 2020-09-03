Австралійцям ще на три місяці заборонили виїжджати за кордон

Уряд Австралії продовжив до 17 грудня дію заборони на виїзд для власних громадян через пандемію коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 9News.

Виключенням є, зокрема, громадяни інших держав, урядові чиновники, моряки, пілоти.

Також до 17 грудня у портах Австралії заборонено зупинятися великим круїзним суднам із понад 100 пасажирами на борту, окрім надзвичайних випадків та коли судно залишило країну до 15 березня й має повернутися до іншого австралійського порту.

Зазначається, що обидві заборони були введені ще 25 березня цього року для боротьби з пандемією коронавірусу в країні.

Наразі в країні вже виявлено понад 26 тисяч випадків захворювання на коронавірус із початку пандемії. З них 678 людей загинули.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 вересня у світі зафіксовано 26 177 603 випадків COVID-19. З них 867 347 - летальні, 18 442 307 осіб одужали. 1% або 60 617 хворих у світі знаходиться у серйозному або критичному стані. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.