Австралия даст более $50 миллионов на расследование катастрофы МН17

Правительство Австралии выделит более $50 миллионов на обеспечение потребностей уголовного расследования в Нидерландах катастрофы МН17.

Об этом сообщает пресс-служба МЗСіТ Австралии.

"Правительство Тернбулла продолжает добиваться справедливости для жертв рейса MH17. Мы предоставим 50,3 млн долл. в течение четырех лет, чтобы поддержать голландское правосудие по привлечению виновных к ответственности и помочь близким (жертв) участвовать в судебном разбирательстве", - говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

Упомянутое финансирование заложено в проект федерального бюджета Австралии на 2018-2019 годы, который на днях внесла на рассмотрение парламента правительственная коалиция.

"Финансирование также предусматривает продолжение работы посольства Австралии в Киеве и дополнительные ресурсы для поддержки участия Австралии в обвинении", - сказано в бюджетных документах. Читайте также: МН17: эксперты объяснили, почему радары РФ "не увидели" ракету "Бука"

Принятие странами участницами Следственной группы положительных решений по финансированию работы нидерландского судопроизводства по делу МН17 является важным шагом для эффективного продолжения расследования.