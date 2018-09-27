Австралия и Нидерланды признали вину России в крушении "Боинга" над Донбассом

Россия не хочет признавать результаты расследования причин крушения малайзийского "Боинга" МН17 над Донбассом, несмотря на беспристрастность Совместной следственной группой (ССГ)

Такое заявление сделала министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн после встречи с главами МИД Нидерландов, Украины, Малайзии и Бельгии, информирует "ДС" со ссылкой на "Интерфакс".

"Я подтверждаю нашу безусловную поддержку независимого расследования, проводимого ССГ. Мы выражаем сожаление, что Россия не принимает фактические свидетельства, приведенные ССГ на сегодняшний день, и вновь заявляем, что Австралия полностью доверяет беспристрастности, независимости и профессионализму ССГ и ее выводам", - заявила Пэйн.

Пэйн отметила, что "коллеги по ССГ ... подтвердили обязательства по установлению правды о том, кто стоит за сбитым рейсом МН17 и привлечению виновных к ответственности".

С аналогичным заявлением выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он в ходе общеполитической дискуссии на сессии Генассамблеи ООН сказал, что ССГ "привела убедительные свидетельства" по поводу того, кому принадлежала установка, ракетой которой был сбит авиалайнер, и подчеркнул решимость заинтересованных сторон в том, чтобы установить правду о трагедии.

Как известно, пассажирский "Боинг" МH17 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

По данным международной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT), "Боинг" был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук". Пуск был совершен с территории, контролировавшейся в тот момент боевиками "ДНР".

По данным JIT, "Бук" привезли в Украину из России, после чего вернули обратно. Ракетный комплекс принадлежал курской 53-й зенитной ракетной бригаде.

Следствие определило примерно 100 человек, которые могут быть связаны с крушением лайнера, сказал главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербейке.

Минобороны России не признало выводы международного следствия и запустило утку, что ракета "Бук", сбившая "Боинг", якобы принадлежала Украине.