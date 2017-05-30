Австралия назначила нового посла в Украине Мелиссу О'Рурк

Министр иностранных дел Австралии Джулии Бишоп сообщила о назначении нового посла в Украине Малиссы О'Рурк.

"Сегодня я объявляю о назначении г-жи Мелиссы О'Рурк на пост следующего посла Австралии в Украине", - говорится в заявлении Дж.Бишоп, размещенном на сайте МИД Австралии.

Дж.Бишоп отметила, что Австралия является твердым сторонником суверенитета и территориальной целостности Украины, а также тесно сотрудничает по вопросам, связанным с расследованием катастрофы рейса MH17.

"Наши экономические отношения продолжают развиваться. В 2015-2016 годах общая двусторонняя торговля товарами и услугами оценивалась в 156 млн долларов США. Объемы инвестиций Австралии в Украину в 2015 году составил 60 миллионов долларов", - отметила глава австралийского МИД.