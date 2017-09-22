Австралия продлила санкции против России на три года

Правительство Австралии приняло решение продлить финансовые санкции в отношении российских граждан и компаний, ответственных за угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает Укринформ.

Как отметил посол Украины в Австралии Николай Кулинич, решение правительства Австралии о продлении санкций против РФ - не является результатом давления, а продолжение системного подхода, понимание, что российская политика представляет угрозу для целого мира, в том числе для Австралии.

Так, согласно правительственному решению, действие финансовых ограничений Австралии против граждан и предприятий РФ, оккупированного Крыма и представителей "ЛНР"-"ДНР" продлен на три года или до выполнения Россией своих обязательств в рамках Минск-2.

В частности, в санкционный список австралийского правительства попали 48 предприятий и 153 лица, то есть по сравнению с 2014 годом, когда санкции были введены впервые, финансовые ограничения коснутся дополнительно 42 человек и 12 компаний. Трех человек, которые погибли в период с 2014 по 2017 года, исключили из списков.

Следует напомнить, что Австралия ввела первые санкции против России в июне 2014 года, в сентябре того же года они были углублены. В отличие от ЕС, срок пересмотра санкций в Австралии охватывает три года.

Как сообщал NewsOne ранее, решение Совета ЕС о продлении на полгода индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц Российской Федерации опубликовано в пятницу, 15 сентября, в Официальном журнале и вступило в силу. Также напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины ввело новые санкции в отношении ряда предприятий группы Еврохим, а также других российских поставщиков минудобрений.

NewsOne

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