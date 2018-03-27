Австралия тоже решила выслать российских дипломатов

Австралия выгоняет двух российских дипломатов в ответ на нападение с применением нервно-паралитического вещества на бывшего агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

Об этом во вторник заявил австралийский премьер-министр Малкольм Тернбулл, передает Reuters.

Сотрудникам 14 российских дипмиссий в Евросоюзе, а еще в США и Канаде придется паковать чемоданы. По четыре дипломата высылают Германия, Польша и Франция. Литва и Чехия попрощаются с тремя, а Данию, Эстонию, Нидерланды, Италию оставят по двое россиян. Меньше, по одному человеку, вышлют Латвия, Румыния, Хорватия, Швеция и Финляндия.

"Вместе с Соединенным Королевством и другими союзниками и партнерами Австралия принимает меры в ответ на недавнюю атаку в Солсбери, Великобритания", - говорится в заявлении Тернбулла.

По его словам, дипломаты, которых Австралия решила выгнать, оказались сотрудниками российской разведки.

Тернбулл отметил, что действия этих дипломатов противоречат их статусу в соответствии с Венской конвенцией.

Напомним, в понедельник, 26 марта, западные страны заявили о выдворении российских дипломатов. Ранее сообщалось о соответствующем решении 22 стран. Это касается 136 дипломатов. Выдворение дипломатов стало ответом на попытку отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, за которым, как считает британское следствие, стоит Москва. Первой о выдворении российских дипломатов объявила, собственно, Великобритания (23 дипломата), потом к ней присоединились 15 стран ЕС, США, Канада, Норвегия и Украина.