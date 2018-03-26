Австрия отказалась высылать российских дипломатов

Австрия отказалась выдворять российских дипломатов, вопреки заявлению Европейского совета по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом к вечеру 26 марта написал в Twitter канцлер Австрии Себастиан Курц, передает "Слово и Дело".

"Мы поддерживаем четкое заявление Европейского совета и решение отозвать главу делегации ЕС в РФ Москвы. Но как нейтральная страна мы не будем высылать дипломатов, - написал он.

Вместе с тем Курц заявляет о намерении Австрии строить диалог с Москвой.

"Скорее, мы хотим быть строителями моста между Востоком и Западом и держать открытыми каналы переговоров с Россией, - добавил он.

Ранее Курц уже обещал бойкотировать дипломатическую изоляцию России по делу отравления в Солсбери. Он подчеркивал, что Австрия солидарна с Великобританией и четко осудила нападение, но руководство страны не готово к высылке российских дипломатов.

В Министерстве иностранных дел Австрии создают отдел по делам России, также будет назначен дипломат для налаживания контактов с РФ.

Напомним, на данный момент 21 страна уже объявила о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" - 16 стран ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия и Украина.

Вскоре Испания и Швеция также присоединились к высылке российских дипломатов.