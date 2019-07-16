Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, сообщает DW.

Решение принято после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии.

Сейчас вопрос экстрадиционного ареста и последующей доставки Фирташа в Америку решает Земельный суд Вены.

В то же время, австрийский общественный вещатель ORF сообщает, что Фирташ пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдачу США отложено.

Олигарх в изгнании. Ставка Дмитрия Фирташа сыграла. Но он все равно проиграл

25 июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США. Окончательное решение должен принять Минюст Австрии. В случае экстрадиции, бизнесмену грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Фирташа арестовали в Вене в марте 2014 года, позже он вышел под залог в $174 млн. Соединенные Штаты обвиняют его в выплате взяток американским банкам за получение разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Сам Фирташ обвинения отрицает. Адвокаты олигарха заявляют про отсутствие у Штатов доказательств его вины.