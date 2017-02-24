Австрия выступает за отмену антироссийских санкций

Ограничительные меры в отношении Российской Федерации необходимо отменить. Такое мнение выразил канцлер Австрии Кристиан Керн, пишет Корреспондент.

По словам австрийского политика, санкции необходимо пересмотреть, поскольку они не помогли улучшить ситуацию из-за которой их и вводили.

Вместе с тем Керн выразил мнение, что Евросоюзу нужно найти новые рычаги влияния на Москву, которые не так сильно оказывали бы вред европейской экономике.

"Однако нам необходимо согласиться, что снятие санкций должно проходить параллельно с соблюдением минских договоренностей, - подчеркнул канцлер Австрии. - Санкции действительно причиняют ущерб нашей экономике - издержки в Австрии составляют порядка 0,3 процента нашего валового внутреннего продукты. Поэтому мы не особо рады экономическим последствиям".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт заявил, что введенные Европейским союзом и государствами "Большой семерки" антироссийские санкции будут продлеваться до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские договоренности и не выведет войска и вооружения с территории Украины.