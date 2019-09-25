Автор жалобы на разговор Трампа и Зеленского готов дать показания в Конгрессе

Во вторник, 25 сентября, председатель комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф заявил о том, что информатор, который сообщил о телефонном разговоре, подтверждающим давление президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, готов выступить в Конгрессе, пишет CNN.

"Адвокат осведомителя сообщил нам, что его клиент хотел бы поговорить с нашим комитетом, и запросил у исполняющего обязанности директора Национальной разведки США указания относительно того, как это сделать. Мы на связи с адвокатом и с нетерпением ждем показаний заявителя уже на этой неделе", - сообщил председатель комитета.

По словам конгрессмена, они постоянно поддерживают связь с адвокатом автора жалобы и с нетерпением ждут спича уже на этой неделе. Для этого будут введены соответствующие меры безопасности, позволяющих провести встречу без давления.

Также, пресс-служба директора Национальной разведки США выразила признательность информатору за то, что он действовал "добросовестно" и в полном соответствии с законом.

Но в администрации Трампа уверены, что если сотрудник разведки выступит перед следователями Конгресса и те поставят ему интересующие вопросы, то необходимость продолжения процедуры импичмента против Трампа будет аннулирована в виду отсутствия доказательств.

20 сентября стало известно, что один из информаторов американской разведки подал жалобу на Трампа из-за оказанного им давления на президента другой страны. Речь шла об Украине, так как за две с половиной недели до подачи жалобы Трамп разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тревогу информатора вызвало некое серьезное "обещание", данное Трампом.

Как сообщало ZN.UA, окружение Дональда Трампа интересуют наработки Генпрокуратуры по делу Burisma, в наблюдательный совет которой входил сын Джо Байдена, одного из возможных основных оппонентов Трампа на выборах президента 2020 года. Владелец Burisma Николай Злочевский занимал должность министра экологии в правительстве Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года Злочевский покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

Байден третий раз баллотируется в президенты США. В первый раз демократ стал кандидатом на президентских выборах в 1988 году, но отозвал свою кандидатуру с выборов спустя три месяца после начала кампании. В 2008 году он вновь стал бороться за свое выдвижение от Демократической партии, однако затем снял свою кандидатуру с праймериз. Затем Обама выбрал Байдена в качестве кандидата на пост вице-президента. В паре с Обамой Байден дважды занимал пост вице-президента - с 2009 по 2017 год.