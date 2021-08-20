Білий дім допускає знищення військової техніки США, яка опинилася у талібів, з повітря

Білий дім не виключає, що може завдати авіаударів по військовій техніці, яка опинилася у талібів. Оскільки є побоювання, що американська зброя може бути використана для вбивства мирних жителів Афганістану.

Як повідомляє Reuters, діючі та колишні офіційні особи США не виключають, що озброєння можуть захопити інші войовничі угруповання, такі як Ісламська держава, для нападу на інтереси США в регіоні або навіть потенційно може бути передане противникам, включаючи Китай і Росію.

"Все, що не було знищено, тепер належить Талібану", - заявив офіційний представник США на умовах анонімності.

Адміністрація президента Джо Байдена настільки стурбована цією зброєю, що розглядає низку варіантів, якими слід зайнятися.

Офіційні особи заявили, що авіаудари по більшому обладнанні, наприклад по гелікоптерах, не виключені, але є побоювання, що вони можуть викликати невдоволення талібів у той час, коли головною метою Сполучених Штатів є евакуація людей.

Інший чиновник заявив, що, хоча точних цифр поки немає, поточна оцінка розвідки полягала в тому, що таліби, як вважають, контролюють понад 2 тисячі бронетранспортерів, включаючи американські Хамві, і до 40 літаків, потенційно включаючи UH-60 Black Hawks, розвідувальні ударні гелікоптери і військові дрони ScanEagle.

"Ми вже бачили бойовиків "Талібану", озброєних американською зброєю, яку вони захопили у афганських сил. Це є значною загрозою для Сполучених Штатів і наших союзників", - сказав представник Майкл Мак-Кол, головний республіканець в Комітеті у закордонних справах Палати представників США.

Відзначається, що за період з 2002 по 2017 роки США передали до Афганістану озброєння приблизно на 28 млрд доларів, зокрема, зброю, ракети, прилади нічного бачення і невеликі безпілотники для збору розвідувальної інформації.

Як відомо, 15 серпня вранці таліби оточили Кабул і почали без бою заходити до міста. Талібан заявив, що контролює всю територію Афганістану.

Після цього президент Афганістану Ашраф Гані залишив Кабул - і полетів нібито до Таджикистану. Також він фактично визнав перемогу бойовиків- радикалів з руху "Талібан" і поклав на них відповідальність за те, що відбувається у країні.

Однак Міністерство закордонних справ Республіки Таджикистан повідомило, що літак з президентом Афганістану Ашрафом Гані не входив у повітряний простір Таджикистану і не здійснював посадку на території країни.

18 серпня міністерство закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів заявило, що президент Афганістану Ашраф Гані та його сім'я, які втекли у неділю з країни, перебувають в ОАЕ.

Також повідомлялося, що Гані був помічений в Абу-Дабі.

17 серпня повідомлялося, що віце-президент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконуючим

Міжнародний валютний фонд призупинив доступ Афганістану до ресурсів МВФ, включаючи близько 440 мільйонів доларів нових валютних резервів, через невизначеність щодо уряду країни після захоплення талібами контролю над Кабулом.

Раніше Сполучені Штати заморозили майже $9,5 мільярдів активів, що належать афганському центральному банку, і припинили поставки готівки в країну, щоб не дати доступу до коштів уряду на чолі з "Талібаном".

Президент США Джо Байден не виключив, що американські військові можуть залишитися в Афганістані й після 31 серпня (попередньо встановленого дедлайну виведення військ).

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та американський президент Джо Байден провели телефонну розмову і обговорили ситуацію в Афганістані. Лідери країн домовилися про співпрацю для евакуації людей.

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