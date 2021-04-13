Білий дім оприлюднив зміст телефонної розмови президента Байдена з Путіним

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Президенти обговорили питання стратегічної стабільності, глобальні та регіональні теми, зокрема, Байден виказав непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України й закликав Росію знизити напруженість на кордонах.

Президент США Джо Байден обговорив з президентом РФ Володимиром Путіним глобальні та регіональні теми. Про це йдеться в прес-релізі оприлюдненому Білим домом у вівторок, 13 квітня.

"Президент Джозеф Р. Байден-молодший сьогодні поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони обговорили ряд регіональних і глобальних питань, в тому числі намір США і Росії продовжити діалог про стратегічної стабільності по ряду питань контролю над озброєннями і виникаючих проблем безпеки, ґрунтуючись на продовження терміну дії нового Договору СНО. Президент Байден також ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть діяти рішуче на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, такі як кібернетичні вторгнення і втручання у вибори. Президент Байден підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України. Президент висловив стурбованість з приводу раптового нарощування російської військової потужності в окупованому Криму і на кордонах України та закликав Росію знизити напруженість. Президент Байден підтвердив свою мету побудови стабільних і передбачуваних відносин з Росією відповідно до інтересу ми США і запропонував в найближчі місяці зустріч на вищому рівні в третій країні для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США і Росією", - йдеться в пресрелізі.

Президент Джозеф Байден і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, в якому Байден запевнив, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму. Також ASPI news повідомляло, що, за словами віце-прем'єра Олексія Резнікова, немає приводу для паніки через онлайн-зустріч Путіна з лідерами Франції та Німеччини без президента України Володимира Зеленського.

ASPInews

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