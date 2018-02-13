Білий дім розповів, про що говорили Трамп і Путін

Головними темами телефонної розмови президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна 12 лютого стали ситуація на Близькому сході, врегулювання кризи навколо Північної Кореї та авіакатастрофа пасажирського літака поблизу Москви.

Про це йдеться в офіційному повідомленні речниці Білого дому Сари Сандерс, оприлюдненому в понеділок за результатами розмови, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Президент Путін зазначив, що зустрічатиметься сьогодні ввечері з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, і президент Трамп зауважив, що зараз настав час працювати над досягненням угоди про тривалий мир", - наголошується в повідомленні. Читайте також: США може допомогти Україні не лише Javelin - американський аналітик

Трамп і Путін також обговорили інші теми, відносно яких сторони мають спільне занепокоєння.

"Президент Трамп нагадав про важливість здійснити наступні кроки для забезпечення денуклеаризації Північної Кореї", - зазначили в цьому зв'язку в Білому домі.

Крім того, повідомляється, що глава Білого дому висловив співчуття російській стороні у зв'язку з авіакатастрофою рейсу 703 Саратовських авіаліній 11 лютого.

"Президент Трамп сказав, що Сполучені Штати готові допомогти російській владі з проведенням їхнього розслідування", - зауважили в адміністрації президента США.