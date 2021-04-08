Білий дім вивчив ворожі дії Росії і готує відповідь - Bloomberg

В адміністрації президента США Джо Байдена завершили перевірку можливих правопорушень з боку Росії та розглядають оголошення заходів у відповідь.

Про це Bloomberg повідомили джерела в Білому домі, пише DW.

Серед ворожих дій, на які Вашингтон готується "скоро" дати відповідь, співрозмовники агентства перерахували втручання у вибори президента США і хакерську атаку Sunburst. Останню називають найнебезпечнішою кібератакою в історії Америки.

Можливі кроки США можуть також включати санкції і висилку російських шпигунів в США, що працюють під дипломатичним прикриттям. За словами одного з джерел агентства, відповідні кроки будуть складатися з комбінації різних елементів, включаючи санкції проти людей з найближчого оточення Володимира Путіна.

Аналіз ворожих дій Росії був підготовлений за вказівкою президента США Джо Байдена, яку він дав у своїй перший робочий день в Білому домі.

Розслідування йшло за чотирма напрямками: хакерська атака, ворожі дії щодо американських солдатів в Афганістані, втручання у вибори і отруєння опозиціонера Олексія Навального.

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