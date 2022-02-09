Білий дім заперечив підготовку масової евакуації громадян США з України

Білий дім спростував інформацію про нібито розгортання в Польщі військової місії для допомоги в масовій евакуації американських громадян з України в разі російської агресії.

Про це заявили в середу офіційні представники адміністрації президента Байдена, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми постійно оцінюємо поточну ситуацію безпеки та плануємо дії в разі надзвичайних обставин, як ми завжди це робимо, але, щоби було зрозуміло, ми не плануємо масової евакуації американських громадян з України», – зауважив у середу журналістам офіційний представник адміністрації США.

У цьому контексті він повторив слова президента Байдена, який закликав американців в Україні повертатися вже зараз.

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Тим часом, речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу в середу наголосила, що позиція адміністрації США не змінилася щодо оцінок загрози з російського боку або небезпеки для американських громадян в Україні. І ця позиція зберігається впродовж кількох тижнів, зауважила вона, додавши, що Держдепартамент уже давно закликав американських громадян подумати про власну безпеку в Україні.

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Псакі додала, що США зазвичай не проводять масової евакуації власних громадян з іноземних країн – за винятком, можливо, подій у Афганістані минулого літа. А ситуацію щодо рівня безпеки для американців в Україні вона порівняла із ситуацією в Ефіопії й Казахстані, для яких Держдепартамент також видав рекомендації своїм громадянам не подорожувати до цих країн.

Як повідомлялося, видання The Wall Street Journal у середу повідомило з посиланням на джерела в адміністрації США, що Білий дім начебто схвалив план Пентагону про масову евакуацію американських громадян з України в разі російського вторгнення. Для цього, за версією видання, США планували задіяти в Польщі військових 82-го повітряно-десантного корпусу, щоби вони надали в разі потреби допомогу тисячам американців щодо виїзду з території України.