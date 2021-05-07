Білий дім змінив стенограму щодо підтримки членства України в НАТО

Пресслужба Білого дому частково змінила відповідь заступниці речника адміністрації Карін Жан-П'єр на пряме запитання, чи підтримують США приєднання України до НАТО.

Зміни в стенограмі з'явилися через певний час після публікації першої версії розмови, повідомляє Укрінформ.

Розмова представниці адміністрації відбулася 6 травня в президентському літаку, який прямував до Луїзіани. Коли один із журналістів спитав Жан П'єр про підтримку членства України в НАТО, вона відповіла ствердно. Дослівно це виглядало так: "Я сказала, Укр... - так. Так (ми підтримуємо - ред.)". Натомість ці слова потім були закреслені пресслужбою Білого дому в тексті.

У зв'язку зі змінами стенограми видання New York Post поцікавилось у Білому домі про цей випадок й отримало відповідь, що речниця "обмовилася", а її слова були закреслені в тексті, оскільки не відображають офіційної політики США.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує вступ України до НАТО.

Раніше президент України Володимир Зеленський на зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном висловив сподівання, що на саміті НАТО 14 червня розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський попросив Канаду допомогти з отриманням Плану дій щодо членства в НАТО.

Натомість експосол України в США Юрій Щербак заявив, що Україна не можна стати членом НАТО, доки в керівному апараті країни будуть знаходитись проросійські агенти.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда запевнив, що у червні країни НАТО обговорять дорожню карту для вступу України в Альянс.

Прямий канал

https://prm.ua