Білорусь готова взяти під контроль кордон з Росією на Донбасі, - Лукашенко

Білорусь готова ввести миротворців на Донбас і взяти під контроль ділянку українсько-російського кордону.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю українським журналістам, передає РБК-Україна.

"Якщо ви хочете, щоб ми закрили кордон 400 кілометрів між Україною і Росією, який зараз не контролюється владою України, ми закриємо цей кордон. Хоч для мене це велика проблема вплутуватися в цей конфлікт, але ми готові ввести туди миротворців, прикордонників, війська, як хочете, але ми готові закрити цю ділянку кордону, якщо буде згода двох сторін", - сказав він.

Лукашенко зазначив, що Мінськ продовжить робити все можливе для врегулювання конфлікту на сході України.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі заявив, що врегулювати конфлікт на Донбасі не вийде без участі Сполучених Штатів Америки.

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