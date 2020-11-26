Білорусь підготувала санкції проти чиновників України - глава МЗС

Влада Білорусі підготувала перелік санкцій проти низки офіційних осіб України. Про це заявив міністр закордонних справ країни Володимир Макей.

"На початковому етапі ми також підготували список санкцій щодо офіційних осіб України. Будемо дивитися, як події розвиватимуться далі", - сказав представник режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Макей заявив, що білоруська влада розцінює приєднання України до санкцій проти керівництва країни як спробу "втручання у внутрішні справи" і "абсолютно недружній крок".

Він додав, що в Білорусі не залишать "без відповіді жодної дії України", спрямованої проти країни.

Глава МЗС вважає, що санкції України проти високопосадовців їхньої держави - це нібито "насмішка над здоровим глуздом".

2 жовтня 2020 року ЄС ввів санкції проти білоруських чиновників, але Лукашенка в списку не виявилося. Слідом за Євросоюзом санкції ввели і Сполучені Штати.

У той же день Білорусь ввела санкції у відповідь проти посадовців Великобританії та Канади.

6 листопада ЄС розширив список санкцій, додавши туди ще 15 чиновників і включивши Лукашенка.

20 листопада Україна і ще шість країн-партнерів ЄС приєдналися до санкцій проти топ чиновників режиму Лукашенка.