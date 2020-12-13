Білорусь: правозахисники повідомляють про понад 200 затриманих під час протестів

У Білорусі під час Маршу народного звинувачення, який проходить у неділю, 13 грудня, силовики затримали вже понад 200 людей.

Про це інформує правозахисний білоруський центр Вясна. Станом на 20:00 затримали 225 людей. Список доповнюється та оновлюється.

На знак протесту проти фальсифікації президентських виборів у і насильства силовиків у Білорусі по всій країні в неділю, 13 грудня, проходять Судові марші. Від їхнього початку силовики почали жорстоке затримання учасників протестів.

Двоє жителів Мінська засуджені за напис "Не забубем" на місці вбивства першої жертви протестів Білоруські силовики підписали відкритий лист про нечесні вибори та злочинні накази

У Білорусі з початку серпня не припиняються масові акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка, який править країною з 1994 року, жорстко придушуючи опозицію і незалежні засоби масової інформації.

Антиурядові протести спалахнули після президентських виборів через фальсифіковану перемогу диктатора Лукашенка.

Під час розгону антиурядових мітингів силовики б'ють і вбивають протестувальників. Тисячі людей затримані. Підконтрольні Лукашенкові силовики застосовують проти мирних громадян водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.