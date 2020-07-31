Білорусь: список українських громадян ПВК "Вагнер" передали до МЗС

Білорусь передала Україні список українських громадян, затриманих, як найманців ПВК "Вагнер. Україна перевірить весь список.

Про це повідомив міністр МЗС України Дмитро Кулеба.

"Розмова була нормальною (українського дипломатичного представника в Білорусі із Володимиром Макеєм, главою білоруського МЗС, - ред.). На адресу України звинувачень ми не отримували, - казав Кулеба, пише РБК-Україна.

Нагадаємо, у Білорусі затримали 32 бійців російської приватної військової компанії "Вагнер". У білоруських правоохоронних органах заявили, що бійці ПВК прибули для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії в країні.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав ситуацію надзвичайною подією і вимагає від Росії пояснень.

Влада Білорусі вирішила перекинути військові сили на кордони, зокрема з Росією. Такі запобіжні заходи ухвалені на засіданні Ради безпеки країни.