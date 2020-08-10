Білорусь: відкрити справи через масові заворушення та "насильство над правоохоронцями"

Слідчий комітет Білорусі відкрив кримінальні справи за фактом масових заворушень і "насильства над правоохоронцями"

Про це повідомляє БелТА.

"Вони (масові заворушення - ред.) мали місце на території міста Мінська і ряду інших регіонів країни сьогодні вночі. Всі протиправні дії супроводжувалися насильством щодо співробітників міліції, десятки з яких постраждали", - зазначив глава слідчого комітету Іван Носкевич.

Він зауважив, що справи відкриті по різних частинах ст. 293 Кримінального кодексу. Санкціями статей передбачено позбавлення волі до 15 років. Нагадаємо, ввечері 9 серпня, після того як державний екзит-пол заявив про нібито переобрання президента Лукашенка на шостий поспіль термін безперервного правління, в основних містах Білорусі почалися масові протести за участю тих, хто вважає переможницею виборів Світлану Тихановську. Силовики застосовували сльозогінний газ, гумові кулі й світлошумові гранати. Є тяжко поранені та затримані. У МВС Білорусі поки не називають кількість затриманих під час акцій протесту.

