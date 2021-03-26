Білорусь відсторонили від участі у "Євробаченні-2021"

Білорусь відсторонили від участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2021", який відбудеться у травні у Роттердамі, оскільки представлена країноюпісня знову порушує правила конкурсу, а ліміт часу на подачу заявки на участь вже вичерпаний.

Про це йдеться в заяві Європейської спілки радіомовлення і телебачення 26 березня.

"Оскільки БелТелерадікомпанія не змогла подати заявку протягом подовженого терміну, на жаль, Білорусь не братиме участі в 65-му конкурсі пісні "Євробачення" в травні", - йдеться в повідомленні.

У своїй заяві організатори конкурсу нагадують, що нещодавно відмовилися приймати пісню від учасників з Білорусі гурту "Галасы ЗМеста", оскільки пісня "ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу". Учасників просили внести корективи у пісню або представити нову.

БелТелерадікомпанія надала нову композицію того ж гурту упродовж подовженого терміну, але за висновком організаторів, вона знову не відповідає правилам конкурсу.

Як розповідав сам гурт, для "Євробачення" вони готували дві пісні: "одну про зайчиків, а іншу - серйознішу". Ту, яка "серйозніша", Європейська спілка радіомовлення і телебачення не допустила до участіу конкурсі ще 11 березня. У пісні музикантів, які підтримують політику Олександра Лукашенка, містилися такі рядки, які власне і спантеличили організаторів - "Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему".

Однак, чим саме організаторам не вгодила "пісня про зайчиків", у заяві не уточнюється.

Зауважимо, на минулорічному конкурсі "Євробачення", який через пандемію не відбувся, Білорусь мав представляти гурт VAL, проте їх відсторонили від участі в конкурсі через появу на мітингах проти чинної влади.