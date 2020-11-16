Білорусь вимагає від Польщі видати засновників телеграм-каналу NEXTA

Білорусь вимагає терміново видати адміністраторів телеграм-каналів NEXTA і NEXTA-Live Степана Путіло і Романа Протасевича. Їх хочуть притягнути до кримінальної відповідальності, повідомляє прес-служба МЗС Білорусі.

"Білоруська сторона висловила заклопотаність триваючої злочинною діяльністю С.Путіло і Р.Протасевіча через створені ними екстремістські телеграм- канали" Nexta "і" Nexta Live ". Польську сторону закликали видати С.Путіло і Р.Протасевіча Республіці Білорусь в найкоротші терміни з урахуванням особливої суспільної небезпеки їх злочинної діяльності", - йдеться в повідомленні.

У МЗС Білорусі викликали тимчасового повіреного в справах Польщі Мартіна Воцеховского, якому передали ноту з вимогою видати адміністраторів телеграм- каналу NEXTA для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялося, що суд Мінська визнав найбільший в Білорусі і світі Telegram-канал NEXTA і його логотип "екстремістськими матеріалами". Підконтрольний режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка суд вирішив, що канал NEXTA містить "інформаційну продукцію з ознаками екстремістської діяльності. Суд вбачає в діяльності каналу ознаки "організації і публічних закликів до здійснення масових заворушень".

Творець Telegram-каналу NEXTA, блогер Степан Путіло, в даний час проживає в Польщі. На даний момент у каналу понад два мільйони передплатників.

Степана Путіло а також колишнього головного редактора каналу Романа Протасевича оголосили в міждержавний розшук.