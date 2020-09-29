Білорусь ввела симетричні санкції проти країн Балтії

У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили про введення симетричних обмежувальних заходів щодо Латвії, Литви та Естонії з вівторка 29 вересня, повідомив прес-секретар відомства Анатолій Глаз, передає БЕЛТА.

"З сьогоднішнього дня, як і обіцяли, ми також вводимо в дію відповідні симетричні обмежувальні заходи щодо кожної з цих країн. Ми говорили, що це спадна спіраль, запущена з подачі окремих литовських керівників. Будемо відповідати і далі, але ніколи не ініціюватимемо подібні кроки ", - сказав Глаз.

За його словами, білоруська сторона склала свої санкційні списки по Литві, Латвії та Естонії. У них внесли приблизно по 100 чиновників з кожної країни, їм тепер заборонено в'їзд до Білорусі.

Нагадаємо, 31 серпня Міністерство закордонних справ Латвії включило до списку санкцій і оголосили персонами нон грата 30 громадян Білорусі, серед яких Олександр Лукашенко. Естонія і Литва також заборонили в'їзд Лукашенка і ще 29 чиновникам.

У повідомленні латвійського МЗС, йдеться про те, що безстрокову заборону в'їзд вирішили ввести відносно чиновників Центрвиборчкому Білорусі, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури, Комітету держбезпеки, Слідчого комітету і Ради безпеки.

А в п'ятницю, 25 вересня Естонія, Литва і Латвія розширили санкції проти чиновників режиму Лукашенка. Естонський МЗС опублікував додатковий список санкцій проти 98 службовців режиму білоруського диктатора. Всім людям зі списку на основі закону про міжнародні санкції заборонений в'їзд в країни Балтії. Таким чином вони висловили своє ставлення до подій в Білорусі.

Крім того, Європейський союз готується почати процедуру введення санкцій проти оточення президента Білорусі Олександра Лукашенка.