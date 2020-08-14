Білорусь заявила про готовність до діалогу з партнерами

Влада Білорусі готова до конструктивного діалогу із зарубіжними партнерами щодо ситуації в країні, заявив у п'ятницю, 14 серпня, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей у телефонній розмові з главою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассисом, повідомляє прес- служба МЗС.

"У центрі уваги бесіди були минулі вибори президента республіки Білорусь і актуальна ситуація в нашій країні... Була відзначена готовність білоруської сторони до конструктивного і об'єктивного діалогу із зарубіжними партнерами з усіх питань, пов'язаних з розвитком подій у Білорусі під час виборчої кампанії і після її завершення", - йдеться в повідомленні.

Макей також висловив вдячність швейцарській стороні за створення умов безпеки і порядку в ході голосування на виборчій дільниці в посольстві Білорусі в Швейцарії.

Телефонна розмова відбулася за ініціативою швейцарської сторони.

Нагадаємо, 12 серпня президент Литви Гітанас Науседа запропонував план деескалації ситуації в Білорусі.

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії опублікували спільне звернення до влади Білорусі з вимогами і пропозиціями.