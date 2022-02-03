Білоруси не хочуть воювати проти України, але від них мало що залежить

Білорусь — і це офіційно підтверджує влада країни — цілком може стати третьою стороною можливого військового конфлікту між Росією та Україною. Звичайно, на боці Росії — як військовий союзник і як частина Союзної держави, що будується вже чверть століття. Самі ж білоруси — принаймні більшість опитаних RFI на вулицях Мінська — войовничих настроїв не відчувають. Багато хто не відчуває й бажання спілкуватися з пресою — останні півтора роки висловлювання своєї думки буває небезпечним у цій країні як для того, хто задає, так і для того, хто відповідає на запитання. За згодою поговорити обов'язкове застереження: лише анонімно.

Наразі до Білорусі продовжують прибувати військові з Росії, офіційно — для участі у спільних навчаннях біля білорусько-українського кордону. На Заході нарощування російської військової присутності розцінюють як підтвердження агресивних устремлінь Москви щодо України. Держдепартамент США вивозить із Білорусі сім'ї дипломатів, про можливу війну говорять у телевізорі та на вулицях. Якщо з телевізором все зрозуміло — у Білорусі немає приватних телеканалів, а офіційні останнім часом про конфлікт Росії, України та Заходу вторять російському ТБ, то на вулиці думки різняться.

Олег, голова невеликої приватної компанії

«У розмові з колегою щодо бізнес-планів я обмовився: якщо не буде війни. Він здивувався: думаєш, що буде війна? Я ж вважаю, що жителі Донбасу в 2014 році навряд чи могли припустити, що за півроку Донбас перетвориться на якийсь Сталінград. Усім завжди здається, що найгірше неможливо. А насправді, якщо замислитись (а я зараз постійно про ці речі думаю), то можна згадати Югославію. Зараз Україна показує, як усе може перевернутися і піти шляхом, якого взагалі ніхто припустити не міг — це здавалося чимось немислимим. Тож не виключаю. Ніхто не хоче війни, але, гадаю, зараз усе це вже увійшло в таку стадію, що по суті будь-який необережний крок чи провокація запустить цей процес незалежно від бажання тих, хто все це затіяв. Все може бути. Не треба бути експертом, щоб розуміти, що в Росії все менше часу на те, щоб утримати Україну в зоні свого впливу, тому ставки такі високі і піднімаються. Щодо нас, білорусів, то тут не знаю, якщо чесно… Я розумію, що для однієї людини ця ситуація прямо ідеальна, але ідеальна доти, доки все не втягне реально. А це неминуче. Якщо почнеться заваруха, то осторонь залишитися не вийде, дуже складно, у всякому разі. Не виключаю і участі наших солдатів, і реакції України у відповідь на Білорусь. Зрозуміло, що нашу територію Росії дуже зручно використовувати як плацдарм, буде реакція України, буде наша реакція у відповідь. І помчали... Ми живемо в такий час, коли не можна виключати жоден, навіть найнеймовірніший, на перший погляд, варіант — усе можливо. Серед моїх знайомих прихильників Росії у цьому конфлікті немає».

Юлія, лікар

«Зважаючи на все, війна можлива, але дуже сподіваюся, що до цього не дійде. Але готуватись до цього морально треба. Я вважаю, що бути незалученим до конфлікту Лукашенку не вдасться. Через специфіку роботи, через постійну стресову втому на роботі можу собі дозволити перебувати в легкій такій прострації — виходить особливо про те, що це принесе нам, білорусам, не думати. Була б вільніше, мабуть, переживала б більше. Є таке почуття, мабуть, причетне до російського коріння, — надія на авось, раптом пронесе. Звичайно, я спробую, якщо щось почнеться, звідси зникнути. На щастя, я не військовозобов'язана».

Андрій, інженер на держпідприємстві

«Не буде жодної війни. Усе це розпил грошей. Ну, уявіть, які гроші крутяться навколо одного перекидання дивізій з Далекого Сходу під український кордон, а ці поїзди з військовою технікою, що до Білорусі приходять щодня? Та це величезні гроші — хтось розбагатіє, напружить захід, але війни не буде. Блефує Москва, не більше. А ми... а що залишається Лукашенку? Підписався, давай, зображай військового соратника, більше нікому не потрібен, а тут, може, й грошей дадуть».

Олексій, офіцер-відставник

«Гірше за українців і поляків для Білорусі ворогів немає. Скажуть, що треба воювати, повернуся до армії. Я — радянська людина, нацизм цей український, і білоруський треба викорінювати. Я згоден з позицією нашого президента, і згоден, що якщо ми союзники, то треба виступати разом із Росією. НАТО — зарвалися, настав час ставити на місце. І їхніх холопів також».

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