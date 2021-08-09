Білоруський ПЕН-центр повідомив, що суд ліквідував їхню організацію. Її очолює Алексієвич

Очолюваний лауреаткою Нобелівської премії з літератури Світланою Алексієвич ПЕН-центр у Білорусі ліквідовано судом. Про це організація проінформувала 9 серпня у Telegram.

"За підсумками другого судового засідання у справі стосовно організації, Білоруський ПЕН-центр було ліквідовано", - міститься у повідомленні.

Організація розцінює те, що відбувається як наслідок "політичного наказу згори" зачистити "цивільний сектор" Білорусі від неурядових організацій.

"Наша, так би мовити, "провина" полягає у нашій незгоді з репресіями, із насильством, із захистом свободи слова та ідеалів гуманізму. І якщо це наша провина - нам не соромно. Ми пишаємося своєю роботою, нашими друзями, партнерами, волонтерами", - пояснили у ПЕН-центрі.

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У липні стало відомо про арешт рахунків білоруського ПЕН-центру.

Міжнародний ПЕН-клуб - усесвітня асоціація професійних письменників, заснована у Лондоні 5 жовтня 1921 року.

Білоруський ПЕН-центр очолює лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич - член президії координаційної ради опозиції.

Письменниця залишила межі Білорусі наприкінці вересня 2020 року. Вона живе у Німеччині.

9 серпня 2020 року у Білорусі відбулися вибори президента, переможцем яких оголосили Олександра Лукашенка. Після виборів почалися масові акції протесту незгодних із результатами голосування. За офіційними даними, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців. Друге місце з 10,1% голосів посіла опозиціонерка Світлана Тихановська. Водночас альтернативні екзитполи свідчили про протилежну картину - упевнену перемогу Тихановської.

Білоруські силовики жорстко розганяли мітинги, використовуючи світлошумові гранати, гумові кулі і водомети. За час протестів сотні демонстрантів дістали травми і поранення. За даними правозахисного центру "Весна", у країні затримали понад 25 тис. осіб, сумарно вони дістали понад 83 тис. діб арешту. Влада заявляла про чотирьох загиблих учасників мітингів, опозиція - про вісьмох.

23 вересня Лукашенко провів таємну церемонію інавгурації, уперше в історії Білорусі її не анонсували та не транслювали по телебаченню. Низка держав, зокрема США, Великобританія, Канада, Німеччина, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Данія, Україна та Чехія, не визнали інавгурації Лукашенка.

У 2021 році вуличні акції протесту у Білорусі припинилися.