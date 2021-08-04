Білоруську спортсменку Тімановську супроводжують польські дипломати, - МЗС Польщі

У Міністерстві закордонних справ Польщі прокоментували ситуацію з білоруською спортсменкою Христиною Тімановською, яка сьогодні вранці вилетіла з Токіо. В останній момент вона змінила пункт призначення і відправилася не до Варшави, а до Відня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника глави МЗС Польщі Марчина Пшидача в Twitter.

Він стверджує, що спортсменка під наглядом польських дипломатів.

"Про пані Христину Тімановську піклується Польська дипломатична служба. Як неодноразово заявлялося, з міркувань безпеки ми не розкриваємо деталі польоту", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Білоруська легкоатлетка подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

Її відсторонили від Олімпіади після того, як вона розкритикувала керівництво білоруської збірної.