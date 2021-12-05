Більшість поляків виступає за надання НАТО військової допомоги Україні

Більшість поляків (61,9%) вважають, що Північноатлантичний альянс повинен надати військову допомогу Україні.

За даними опитування, дві третіх поляків підтримує надання НАТО військової допомоги Україні, 13% виступає проти, а 25,1% не визначилися з цього приводу.

Голова правління SW Research Пшемислав Весоловський звернув увагу, що надання військової допомоги підтримують 7 із 10-ти опитаних віком 35-49 років, а також дві третіх жителів міст чисельністю від 100 до 200 тисяч. Надання Альянсом підтримки України негативніше оцінюють чоловіки (19%), ніж жінки (8%).

Опитування було проведено 30 листопада – 1 грудня серед 800 інтернет-користувачів віком від 18 років з урахуванням соціально-демографічних особливостей Польщі.

Як повідомляло агентство, наразі біля кордонів України зосереджено вже близько 92 тис. російських військових.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що вторгнення військ РФ може відбутися в січні-лютому відразу за кількома напрямками: через ділянки східних кордонів (як контрольовані, так і не підконтрольні Києву), а також із Криму та Білорусі.