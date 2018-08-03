Біля адміністрації Путіна пройшли одиночні пікети на підтримку Сенцова

На 81-й день безстрокового голодування українського політв'язня в Росії Олега Сенцова у центрі Москви біля адміністрації президента пройшли одиночні пікети на його підтримку, повідомляє Новая газета.

Акція почалася "Пікетом матерів". Жінки звернулися до Путіна з вимогою відповісти на прохання матері Олега Сенцова про його помилування. Воно було подане у приймальню президента 17 липня 2018 року, на 65-й день голодування українського режисера, але відповіді на нього досі немає.

"Нам здається важливим, щоб люди знали про справу Олега Сенцова, але отримати дозвіл на звичайні пікети в політично значущих місцях Москви нам не вдається, московська влада зазвичай відправляє нас пікетувати в ліс або в парк Сокольники", - розповів один з організаторів акції, в.о. директора московського офісу Amnesty International Іван Кондратенко.

Ця акція стала першою за час голодування Сенцова, що пройшла легально, зазначає видання. Префектура Центрального адміністративного округу Москви не погодила проведення жодного з масових пікетів на підтримку Сенцова - ні під час чемпіонату світу з футболу, ні після.

Між тим про стан Олега Сенцова нічого невідомо з 19 липня, коли у нього востаннє був його адвокат.