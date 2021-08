Біля аеропорту Кабула стався вибух

Біля аеропорту Кабула в Афганістані прогримів вибух. Місцеві ЗМІ не наводять подробиць.

Про це повідомили в телерадіокомпанії CNN.

В американському Пентагоні вже підтвердили факт інциденту.

"Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Число жертв натепер невідомо. Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо", - написав у Twitter прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

- John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Припускають, що вибух стався біля головних воріт аеропорту, а атаку здійснив смертник.

Раніше Бельгія і Данія оголосили про закінчення евакуації громадян зі столиці Афганістану Кабула. 40 бельгійських військових, які допомагали підтримувати безпеку в аеропорту, також залишили країну.

Уряди Британії та Австралії приєдналися до американських колег у своїй рекомендації до громадян не їхати в аеропорт Кабула найближчим часом через терористичну загрозу.

Раніше, ще 15 серпня, Німеччина евакуювала усіх співробітників посольства країни в Кабулі та закрила дипломатичне представництво. Близько 20 співробітників посольства та правоохоронців, які забезпечували їх безпеку, евакуювали в аеропорт біля столиці Афганістану.

Щодо евакуації українців, згідно з даними Міністерства закордонних справ України в захопленому "Талібаном" Афганістані залишилось близько 50 наших громадян. При цьому точна інформація про їхню кількість відсутня, адже деяким людям вдається вилетіти з Афганістану на літаках інших держав, разом з тим, надходять і нові прохання про допомогу.

Нагадаємо також, що 23 серпня зі столиці захопленого талібами Афганістану Кабула до Києва вилетів ще один український літак, це третій за рахунком борт направлений для евакуації українських громадян. На його борту понад сто пасажирів.

Між тим, "Талібан" звернувся до іноземних держав із пропозицією взяти участь у відновленні Афганістану в обмін на доступ до природних ресурсів країни.

Крім того, радикальний ісламістський рух "Талібан" проголосив утворення Ісламського емірату Афганістан. За словами речника талібів, "Ісламський Емірат" хоче сформувати хороші дипломатичні та торгові відносини з усіма країнами.

