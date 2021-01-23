Байден доручив розвідці зібрати дані про "ворожі дії" РФ і отруєння Навального

Президент США Джо Байден доручив американській розвідці вивчити кібератаки SolarWinds, ймовірне втручання Росії у вибори 2020 року, а також застосування владою РФ хімічної зброї проти опозиціонера Олексія Навального. Про це на брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

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"Навіть якщо ми працюємо з Росією для просування інтересів США, ми також працюємо над тим, щоб змусити РФ відповідати за її нерозумні й ворожі дії", – сказала вона.

Крім цього, розвідка США також вивчить історію щодо ймовірних нагород від Росії за убитих американських солдатів в Афганістані, зазначила Псакі.

Крім того, вона заявила, що Байден домагається продовження договору щодо контролю над ядерним озброєнням із Росією.

Reuters зазначає, що він не тільки обмежує кількість стратегічного ядерного озброєння до найнижчого рівня за останні десятиліття, а й зменшує кількість систем для їхнього запуску.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між США і Росією набув чинності в лютому 2011 р. Кінець його дії – в лютому 2021 року. Після цього сторони повинні прийти до нової угоди або продовжити чинні домовленості.

У вересні 2020 році Адміністрація експрезидента США Дональда Трампа попросила американських військових оцінити, як швидко вони зможуть вивезти ядерну зброю зі сховищ і завантажити її на бомбардувальники і підводні човни, якщо договір про контроль над озброєнням із Росією закінчиться в лютому.

16 жовтня 2020 року президент РФ Володимир Путін запропонував продовжити діючий договір "без усяких умов хоча б на рік". США відкинули цю пропозицію.



