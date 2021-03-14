Байден готовит дополнительную ответ на вредные действия России

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил в пятницу, что Администрация президента Байдена готовит дополнительную ответ на вредные действия России. Об этом он сказал во время брифинга Белого дома с журналистами.

"Он (Президент Джо Байден - ред.) выбрал жесткую линию политики в отношении России, которая включает сотрудничество с европейцами о наказании за отравления Навального, и подготовку дополнительных ответов на другие вредные действия, которые осуществила Россия", - сказал Джейк Салливан, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности, передает "Голос Америки".

2-го марта США и ЕС синхронно объявили о введении санкций в отношении России из-за отравления российского активиста Алексея Навального.

"Любое использование химического оружия - недопустимо. Мы действуем вместе с нашими партнерами в ЕС и Великобритании в противодействии поступкам России и призываем освободить Навального из тюрьмы", - заявил тогда госсекретарь США Энтони Блинкен.

ЕС оставил под санкциями четырех должностных лиц: Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета Росийсии, Игоря Краснова, генерального прокурора, Виктора Зотова, руководителя Национальной гвардии, и Александра Калашникова, председателя российской тюремной службы.

Впервые Европа ввела санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины в 2014 году. Эти ограничения каждый раз продлевается на полгода.

Санкции касаются 177 физических и 48 юридических лиц. Им ограничили разрешения на поездки, заморозили активы и запретили предоставлять денежные средства и другие экономические ресурсы.

Также ограничения нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, товары двойного назначения.

По материалам: Голос Америки - Voice of America