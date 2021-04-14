Байден і Меркель зажадали від РФ припинити нарощувати війська на кордоні України

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якого обговорювалася обстановка на кордоні України, ситуація в Афганістані і боротьба з пандемією. Лідери зажадали від РФ припинити нарощувати військову присутність в регіоні.

Про це повідомила прес-служба уряду Німеччини.

"Канцлер і президент були єдині в думці, що від Росії потрібно вимагати відмовитися від недавнього посилення військ, щоб досягти деескалації ситуації", - наголошується в повідомленні.

Меркель і Байден також обговорили ситуацію в Афганістані і подальші кроки щодо присутності військ НАТО. Лідери наголосили на важливості тісної координації і співпраці, а також продовження політичних зусиль на благо країни.