Байден може допомогти керівництву України активізувати антикорупційну політику - WP

Після інавгурації адміністрація новообраного Президента США Джо Байдена могла б зробити кілька кроків для зміцнення позицій Президента України Володимира Зеленського в питаннях антикорупційної політики.

Як передає Укрінформ, таку думку висловила редакційна колегія видання The Washington Post.

На думку авторів, одним з таких кроків є підготовка санкції проти суддів Конституційного суду, чиї постанови були піддані сумніву. Для таких випадків Глобальний закон Магнітського передбачає заборону на видачу віз і замороження активів.

"Департамент юстиції Байдена також може відновити зусилля щодо порушення кримінальних справ про корупцію проти ключових українських олігархів, включаючи Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського, які зіграли важливу роль у блокуванні реформ і просуванні інтересів Росії в Україні", - йдеться у статті.

Як зазначає видання, однією з перших зовнішньополітичних ініціатив Байдена має стати реанімація політичного союзу між Вашингтоном і Києвом, який підірвав чинний президент США.

Зокрема, Трамп просував російську дезінформацію про те, що Україна, а не режим Володимира Путіна, втручалася у вибори в США в 2016 році. Трамп також вимагав, щоб Київ почав політизоване розслідування стосовно Байдена в 2019 році, одночасно затримуючи військову допомогу США і запрошення Зеленського приїхати з візитом до Вашингтона, зазначається в публікації.

Водночас, як стверджує видання, Джо Байден був "одним з найкращих американських друзів України". Будучи віце-президентом США, він п'ять разів відвідував країну і рішуче підтримував боротьбу України з російською агресією і корупцією.

Обраний президент США Джо Байден уже почав формувати нову адміністрацію і визначив кандидатури для призначення на ключові позиції в Білому домі.

Водночас чинний президент США Дональд Трамп продовжує заперечувати перемогу Байдена на виборах і відмовляється проводити процедури передачі повноважень новій адміністрації.