Байден може отримати доступ до розмов Трампа і Путіна - ЗМІ

45-й президент США Дональд Трамп приховував деталі змісту телефонних розмов із російським колегою Володимиром Путіним. Однак чинний глава держави Джо Байден має доступ до них, повідомила 9 лютого газета Politico, посилаючись на джерела.

Один з ексспівробітників Служби нацбезпеки, наближений до Байдена, повідомив, що пріоритетом національної безпеки є з'ясування того, що Трамп сказав Путіну за чотири роки його перебування у владі.

Як зазначає газета, самих дзвінків не записували, однак деякі помічники тодішнього американського лідера, як правило, чули перемовини і записували деталі розмови. Саме цю інформацію, яку відповідно до закону передають у Національний архів США, і може дістати команда Байдена.

У Білому домі не стали коментувати, чи ознайомився Байден зі змістом бесід. Рада національної безпеки США не стикалася із проблемами з доступом до змісту дзвінків попереднього керівника вашингтонської адміністрації.

Трамп був президентом із січня 2017 року. Восени 2020 року він програв вибори Байдену і 20 січня цього року останній обійняв посаду.

Стосовно Трампа нині запущено процес імпічменту, за який Палата представників проголосувала на засіданні 13 січня. Автори резолюції висунули йому одне обвинувачення - у підбурюванні до масових заворушень через штурм його прихильниками Капітолія.

9 лютого Сенат США підтримав конституційність імпічменту Трампа.

І хоч Трамп уже не є президентом США, але якщо його визнають винним, то Сенат зможе забрати у нього право обіймати будь-яку федеральну посаду, тобто заборонити знову балотуватися у президенти. Окрім того, у разі визнання винним у Трампа заберуть президентські пільги.