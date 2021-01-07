Байден назвав заколотом штурм Конгресу

Обраний президент США Джо Байден заявив, що у Вашингтоні відбувається заколот. Таке відеозвернення Байден опублікував на своїй сторінці в Twitter.

Байден вважає, що те, що відбувається зараз біля будівлі американського Конгресу є не протестом, а справжнісіньким заколотом.

Обраний президент при цьому закликав Дональда Трампа скоріше засудити дії його прихильників на вулицях, щоб заворушення терміново припинилися.

Також Байден назвав протести під Конгресом загрозою безпеці обраної влади і сказав, що весь світ зараз спостерігає за тим, що відбувається в США.

Крім того, Байден сказав, що він засмучений і шокований тим, що американці, які дуже довго були для всього світу "світлом надії на демократію", зараз підійшли до подібного похмурого моменту в своїй історії.

Прихильники чинного президента США Трампа увірвалися в будівлю Конгресу для того, щоб призупинити затвердження підсумків президентських виборів.

InfoResist.org