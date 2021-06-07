Байден обговорить з Ердоганом на саміті НАТО існуючі між країнами розбіжності

Президент США Джо Байден на полях саміту НАТО обговорить зі своїм турецьким колегою Таїпом Ердоганом існуючі між країнами розбіжності. Також планується розглянути ситуацію в Афганістані, Ірані, Сирії та Нагірному Карабасі.

Про це на брифінгу в Білому домі заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, на полях саміту НАТО у Джо Байдена намічено кілька двосторонніх зустрічей. Одна з них з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом. "Буде широка повістка: проблеми в регіоні, звичайно ж, в Східному Середземномор'ї, Сирія, Іран, Нагірний Карабах і роль, яку Туреччина буде грати в переговорах і дипломатії щодо Афганістану", - уточнив він.

Салліван зазначив, що однією з центральних тем зустрічі стануть відносини Вашингтона і Анкари. "Те, як США і Туреччина врегулюють суттєві розбіжності включаючи в питанні основоположних цінностей, прав людини та інших", - додав радник президента США.

Нагадаємо, раніше заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Північноатлантичний Альянс на саміті НАТО буде продовжувати надавати значиму підтримку Україні. Зокрема, на саміті підтвердять політику відкритих дверей для України.

Відзначити, саміт НАТО має відбутися 14 червня. Лідери країн Північноатлантичного альянсу обговорять дев'ять головних питань. Зокрема, питання трансатлантичної безпеки, зміцнення прихильності колективній обороні від усіх загроз і підвищення здатності Альянсу захищати всіх союзників.

Раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк назвав ймовірним отримання Плану дій щодо членства в НАТО до кінця 2021 року. До цього передбачалося, що Україна отримає ПДЧ на саміті альянсу, який повинен пройти в червні 2021 року. Але міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рішення по плані навряд чи буде прийнято на цьому саміті.