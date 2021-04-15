Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через Росію

Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки через дії Росії. Зокрема, мова йде про кібератаки, репресії щодо журналістів та агресію Росії.

Про це в четвер, 15 квітня, повідомив Білий дім.

"Я видав указ про національну надзвичайну ситуацію у зв'язку з нетиповою і надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів, яку представляють певні згубні дії уряду Російської Федерації", - йдеться в листі Байдена конгресу.

Також в джерелі перераховано, через що США пішли на такі заходи.

"Я визначив, що зазначена шкідлива зовнішня діяльність уряду Російської Федерації - зокрема, спроби підірвати проведення вільних і справедливих демократичних виборів і демократичних інститутів у Сполучених Штатах і їх союзників і партнерів; прийняття участі та сприяння зловмисній кібердіяльності проти Сполучених Штатів, їх союзників і партнерів; заохочення і використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди; здійснення екстериторіальної діяльності проти дисидентів або журналістів; підривання безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки Сполучених Штатів, і порушення усталених принципів міжнародного права, включаючи повагу територіальної цілісності держав, - являють собою незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці й економіці Сполучених Штатів", - йдеться в тексті документа.

Режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки в США є підставою для введення санкцій.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні президент США Джо Байден підписав розпорядження про нові обмежувальні заходи стосовно Російської Федерації.

Тим часом секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев заявив про підготовку з боку України провокації з метою здійснення наступу на територію Кримського півострова.

Раніше Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що 4 розрахунки оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" привезли до Воронежа нібито для підготовки до параду Перемоги.

12 квітня стало відомо, що Росія стягує військову техніку на полігон "Маслівка" під Воронежем недалеко від кордону з Україною.