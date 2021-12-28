Байден підписав закон про оборону на наступний рік – 300 мільйонів доларів виділено на безпекову підтримку України

Президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет США (NDAA) на 2022 фінансовий рік, обсягом 770 мільярдів доларів, повідомляє Білий дім у понеділок.

У законі про національну оборону йдеться про широке коло промислових та інших інтересів.

Закон про Оборонний бюджет на 2022 фінансовий рік дозволить витратити на військові потреби приблизно на 5% більше, ніж минулого року.

Він включає підвищення зарплати військовим на 2,7%, більше закупівель літаків і кораблів для Воєнно-Морських сил, а також стратегії протистояння геополітичним загрозам, які зокрема походять від Росії та Китаю.

Також документ включає 300 мільйонів доларів на Ініціативу сприяння безпеці України, яка надає підтримку збройним силам України, 4 мільярди доларів на Європейську оборонну ініціативу та 150 мільйонів доларів на співробітництво у сфері безпеки в Балтії.

Щодо Китаю, закон містить 7,1 мільярда доларів на Тихоокеанську ініціативу стримування та підтримку Конгресом оборони Тайваню, а також заборону Міністерству оборони закуповувати продукти, вироблені примусовою працею із китайського регіону Сіньцзян.

Також документ створює комісію з 16 членів для вивчення війни в Афганістані, яку Байден завершив у серпні.

Раніше цього місяця Сенат і Палата представників США більшістю голосів проголосували за щорічний законопроект про оборону, який підтримали як і демократи, так і республіканці.

Документ став компромісом після інтенсивних переговорів між демократами, республіканцями Палати представників і Сенату щодо політики Китаю та Росії.

Голос Америки.

https://ukrainian.voanews.com