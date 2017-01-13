Байден подготовил советы по Украине для своего преемника

Джозеф Байден уверен, что его преемник справится со своими обязанностями не хуже его самого.

Место вице-премьер-министра США Джозеф Байден уже 20 января уступит Майку Пенсу, который был выдвинут на эту должность Дональдом Трампом и одержал победу на выборах.

Действующий вице-премьер США рассказал, что решил помочь своему преемнику и написал специально для него несколько записок с подсказками, которые могут ему помочь в трудную минуту. Судя по словам Байдена, Майк Пенс очень ему благодарен и пообещал прислушиваться к советам Джозефа.

В основном, советы Байдена касались дипломатических отношений с лидерами Украины и Ирака. Но по мнению самого вице-премьера США, Майк Пенс и так не плохо разбирается в политике и даже больше знает о ситуации сложившейся между Украиной и РФ, а также Ираком и Россией, чем Дональд Трамп. Поэтому Байден спокоен и уверен в успехе Пенса на должности вице-премьер-министра США.

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