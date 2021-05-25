Байден подякував лідеру Єгипту за успішну дипломатію на Близькому Сході

Президент США Джо Байден поговорив з єгипетським лідером і подякував йому за сприяння в досягненні угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Газою, передає Білий дім.

"Президент Байден подякував Єгипту за його успішну дипломатію і координацію з США для завершення ескалації і забезпечення того, щоб насильство не повторилося", - йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

Відзначається, що лідери двох країн . обговорили необхідність надання гуманітарної допомоги нужденним в Газі, а також зусилля по відновленню таким чином, щоб це "приносило користь жителям Гази, а не ХАМАСу". Байден повідомив, що попросив держсекретаря Ентоні Блінкена відвідати регіон.

До того ж, глави США і Єгипту обговорили "виконання лівійських планів проведення національних виборів в грудні і виведення всіх іноземних військових і нерегулярних сил з Лівії", а також підтримали зусилля "іракського уряду по зміцненню повного суверенітету і незалежності Іраку".

США готові у співпраці з іншими державами запропонувати план відновлення сектора Гази, заявив президент Джо Байден на прес-конференції в Білому домі. Підготував/ла : Юлия Абрамова



