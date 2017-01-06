Байден посоветовал Трампу "повзрослеть": Пора уже, Дональд

Легкомысленное отношение избранного президента США Дональда Трампа к выводам американских спецслужб относительно геополитической ситуации в общем и российской внешней политике в частности вызывает беспокойство. Об этом в интервью каналу PBS заявил вице-президент Джо Байден.

В ответ на вопрос ведущей относительно такой линии поведения преемника Барака Обамы Байден посоветовал Трампу "повзрослеть" и отметил, что не доверять информации ЦРУ о вмешательстве Кремля в президентские выборы для избранного президента - это "безумие".

"Взрослей, Дональд, взрослей. Время пришло, ты - президент. Настало время что-то уже делать. Покажи нам, на что ты способен", - заявил он.

Байден назвал Трампа "хорошим человеком", однако посоветовал тому менее легкомысленно относиться к обязанностям президента.

"Для президента не верить, не быть готовым слушать выводы различных служб разведки, от военной разведки до ЦРУ, - абсолютное безумие... Одна только мысль о том, что ты знаешь больше, чем разведка... Ну, это как сказать, что ты знаешь физику лучше своего учителя. "Книгу не читал, я просто лучше знаю", - сказал вице-президент.

Трамп неоднократно и системно подвергал сомнению заявления разведок США о причастности Москвы к кибератакам на американские государственные сервера.