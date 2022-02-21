Байден і Путін погодилися взяти участь у саміті з безпеки

Президент США Джо Байден готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення питань безпеки за умови, що на той час Росія не розпочне нове вторгнення в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це заявила речник Білого дому Джен Псакі, а також Єлисейський палац після телефонної розмови президента Франції Еммануеля Макрона з Байденом.

У комюніке французької сторони зазначають, що Макрон в окремих телефонних розмовах запропонував Байдену, Путіну та іншим залученим сторонам провести саміт із безпеки та стратегічної стабільності в Європі.

"Президенти Байден і Путін кожен зі свого боку в цілому погодилися на такий саміт. Його змістовна частина буде підготовлена держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром Лавровим під час зустрічі цього четверга, 24 лютого. Саміт відбудеться лише за умови, що РФ не вторгнеться в Україну", - зазначає Єлисейський палац.

Еммануель Макрон готовий разом із усіма сторонами проводити підготовчу роботу до такої зустрічі.

Згоду Байдена підтвердила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

"Президент Байден в цілому згоден на зустріч з президентом Путіним після цієї зустрічі (Блінкена і Лаврова 24 лютого - ред.) - знову ж таки, якщо не почнеться вторгнення", - заявила Джен Псакі.

Вона повторила, що Штати готові швидко застосувати проти Росії серйозні санкції, якщо Кремль вибере війну.

"Наразі виглядає так, що Росія продовжує готуватися до повномасштабного нападу на Україну найближчим часом", - додала спікер.

Як повідомляли Українськi новини, державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що російський сценарій вторгнення в Україну розвивається.

18 лютого президент США Джо Байден у своєму зверненні заявив, що президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про напад на Україну.

Тим часом джерело у розвідці США заявляє, що Росія зосередила 75% своїх збройних сил біля кордонів України.