Байден і Путін зустрінуться в Женеві 16 червня

Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін зустрінуться у Женеві 16 квітня, повідомила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі.

"Лідери обговорять повний спектр нагальних питань у той час, коли ми намагаємось відновити прогнозованість і стабільність у відносинах між США та Росією", - йдеться у заяві Псакі.

Як Голос Америки повідомляв раніше, у понеділок деталі саміту лідерів двох держав узгоджували американський радник із національної безпеки Джейк Салліван і його російський колега Микола Патрушев. Вони назвали проведені ними консультації в Женеві "важливим кроком" у підготовці зустрічі.

"Обговорення відбувалося конструктивно і, незважаючи на значні розбіжності, дозволило краще зрозуміти позиції одне одного. Сторони погодилися, що нормалізація американсько-російських відносин буде в інтересах обох країн і сприятиме глобальній передбачуваності та стабільності", – йдеться у спільній заяві.

У червні Байден здійснить свою першу закордонну поїздку на посаді президента до Європи на саміт "Групи семи" у Великій Британії й проведе переговори з лідерами ЄС і представниками НАТО в Брюсселі.